Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Infineon-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 24,28 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 24,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.486.702 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,62 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 37,77 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.618,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.722,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,91 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

