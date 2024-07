Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 35,94 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 35,94 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 697.775 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,05 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 24,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,350 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,72 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Infineon-Aktie.

