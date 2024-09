Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 29,82 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 29,82 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 29,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,04 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 658.865 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. 31,94 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Mit Abgaben von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,349 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,79 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Am 18.11.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie: Experten empfehlen Infineon im August mehrheitlich zum Kauf

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus