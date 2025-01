Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag freundlich

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 33,46 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 33,46 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,54 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.931 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 38,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 20,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,348 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,57 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,92 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2025 wird am 04.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

