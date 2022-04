Infineon Aktie News: Infineon am Mittag im Aufwind

Das Papier von Infineon legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,19 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,44 EUR zu. Bei 28,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.178.661 Infineon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,56 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 25,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,31 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 03.02.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,63 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 02.02.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon