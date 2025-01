Infineon Aktie News: Infineon am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 32,46 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 32,46 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 32,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,25 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 624.070 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. 19,57 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 16,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,348 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 39,22 EUR.

Am 12.11.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Infineon.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach