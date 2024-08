Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 30,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 30,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.525 Infineon-Aktien.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 39,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,67 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

