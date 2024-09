Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 29,53 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 29,53 EUR. Bei 29,66 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 633.291 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,33 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,349 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,79 EUR aus.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

