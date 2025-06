Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag stärker

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,64 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,64 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 36,70 EUR. Mit einem Wert von 36,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.819.096 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 7,63 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Mit Abgaben von 36,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,359 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,17 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 08.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

