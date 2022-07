Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 11.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 22,78 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 22,39 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.834.714 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 48,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 09.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.298,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 01.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

