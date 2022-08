Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Infineon-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 27,29 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 26,96 EUR. Bei 27,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.851.363 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 43,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,68 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 31,97 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 37,52 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Infineon am 15.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Infineon.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,91 EUR im Jahr 2022 aus.

