Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 31,72 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 31,72 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 31,67 EUR. Bei 31,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.623 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,81 EUR erreichte der Titel am 13.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 27,80 EUR. Abschläge von 12,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,348 EUR belaufen. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 39,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 12.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Infineon ebenfalls 0,57 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 3,92 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

XETRA-Handel: TecDAX fester

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Zuschläge