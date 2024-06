Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 38,11 EUR ab.

Das Papier von Infineon befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 38,11 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 38,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,78 EUR. Bisher wurden heute 682.168 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,67 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,72 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Infineon.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

