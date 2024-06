Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag südwärts

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 38,06 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 38,06 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 37,99 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.554.753 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 40,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 07.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2024 aus.

