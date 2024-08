Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 30,17 EUR ab.

Die Infineon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 30,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 30,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 739.213 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,353 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,67 EUR an.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

