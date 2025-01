Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 32,95 EUR zu.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 32,95 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 33,09 EUR. Bei 32,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 606.875 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2024 auf bis zu 38,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 17,79 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,348 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,22 EUR.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,57 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 3,92 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Infineon.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

STMicro-Aktie, AIXTRON-Aktie, Infineon-Aktie tiefrot: Analystenkommentare belasten