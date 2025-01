Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag auf grünem Terrain

Infineon im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 32,82 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 32,82 EUR zu. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,09 EUR zu. Bei 32,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.984 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,348 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,22 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,57 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 3,92 Mrd. EUR, gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,54 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 10.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net



