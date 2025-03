Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 33,79 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 33,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 33,69 EUR. Mit einem Wert von 34,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 123.660 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,80 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,372 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 42,81 EUR.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,42 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,51 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich zurück

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben