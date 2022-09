Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag Verlust reich

Um 04:22 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 24,34 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 24,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.937.978 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 44,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 17,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,52 EUR an.

Infineon ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.618,00 EUR im Vergleich zu 2.722,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 14.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2022 1,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

