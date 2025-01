Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag kaum verändert

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 33,42 EUR bewegte sich die Infineon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr bei 33,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 34,33 EUR zu. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 33,27 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 34,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.636.828 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 20,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,348 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,22 EUR.

Infineon veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,57 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,92 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

