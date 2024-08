Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag stärker

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 32,02 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 32,02 EUR zu. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,17 EUR an. Bei 32,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 91.828 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Mit einem Zuwachs von 22,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,353 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,67 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus