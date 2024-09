Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 29,92 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 29,92 EUR. Bei 30,09 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.107.390 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 39,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,53 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,349 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,79 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 05.08.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,09 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

