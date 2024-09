Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,19 EUR zu.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 29,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 29,26 EUR. Bei 29,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.449 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 25,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,349 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,79 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 05.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich