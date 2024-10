Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 30,93 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 30,93 EUR nach oben. Bei 31,30 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.056.521 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 39,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 21,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 14,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,31 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 05.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Am 18.11.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

