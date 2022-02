Infineon Aktie News: Infineon mit Abschlägen

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 31,83 EUR ab. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.293 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 31,67 EUR. Bei 32,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 361.254 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Bei 29,79 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,12 EUR an. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2023 aus.

Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleiterlösungen, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

Infineon-Aktie etwas leichter: Infineon erweitert Werk Kulim für mehrere Milliarden Euro - neuer COO

Siemens und Bosch: Zwei deutsche Firmen-Cybersicherheits-Initiativen gehen zusammen - Siemens-Aktie schwächelt

Infineon-Aktie steigt: Infineon baut Engagement rund um Quantencomputer aus

