Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag fester

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 32,30 EUR. Bei 32,52 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.958.462 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,20 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,690 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,320 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,92 EUR.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.143,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Infineon am 02.02.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

