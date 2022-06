Infineon Aktie News: Infineon verteidigt Stellung am Vormittag

Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie um 20.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 23,75 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,97 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 23,75 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 23,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 104.762 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 45,83 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,31 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Abschläge von 1,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,78 EUR je Infineon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 09.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3.298,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 2.700,00 EUR umsetzen können.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Infineon die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

