Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 33,93 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 33,93 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,86 EUR. Zuletzt wechselten 74.288 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,81 EUR) erklomm das Papier am 13.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 14,38 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 05.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 18,05 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 39,22 EUR.

Am 12.11.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,54 Prozent auf 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,15 Mrd. EUR gelegen.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2025 wird am 04.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

