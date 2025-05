Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 34,48 EUR.

Die Infineon-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 34,48 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 34,11 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 143.351 Stück.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,37 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 32,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,359 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,17 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,63 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Infineon-Aktie.

