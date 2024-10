Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 29,75 EUR abwärts.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 29,75 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 29,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 384.074 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,25 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,01 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,31 EUR an.

Am 05.08.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,46 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

