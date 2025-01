Infineon Aktie News: Infineon büßt am Mittag ein

Kurs der Infineon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 34,26 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 34,26 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 33,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,14 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554.125 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 13,27 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Abschläge von 18,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,348 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 39,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 12.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,92 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 10.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

