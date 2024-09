Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag höher

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 29,27 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 29,27 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 29,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.700.696 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,42 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 8,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,349 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,81 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

