Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 34,06 EUR ab.

Die Infineon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 34,06 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,68 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,80 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.546.805 Stück gehandelt.

Am 13.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 12,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 05.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,38 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,00 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,92 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2025 erwartet. Am 10.02.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,52 EUR fest.

