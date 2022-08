Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 25,08 EUR. Bei 24,76 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 890.742 Stück.

Bei einem Wert von 43,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,45 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 03.08.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Infineon am 15.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,91 EUR je Aktie.

