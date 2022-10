Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag an Fahrt

Das Papier von Infineon konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 25,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 25,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,50 EUR. Zuletzt wechselten 906.697 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 42,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 22,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,54 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.618,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.722,00 EUR in den Büchern standen.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 14.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,91 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

