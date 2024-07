Infineon Aktie News: Infineon verliert am Nachmittag kräftig

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,4 Prozent auf 30,85 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,4 Prozent auf 30,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 30,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.457.954 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,56 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 12,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,72 EUR.

Am 07.05.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,12 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

