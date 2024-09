Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Infineon

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 29,40 EUR.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 29,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 29,21 EUR. Bei 29,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 156.877 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,85 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,91 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,349 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,81 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

