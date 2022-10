Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,56 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,35 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 648.694 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,60 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,54 EUR für die Infineon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.618,00 EUR im Vergleich zu 2.722,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 15.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte Infineon die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien im Check: Infineon und ProSiebenSat.1

Infineon-Aktie tendiert schwächer: Infineon und Vinfast erweitern ihre Kooperation und gründen Elektroauto-Kompetenzzentrum

Infineon-Aktie & Co.: unter Druck: Chip-Sorgen von AMD und Samsung reißen europäische Techwerte mit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images