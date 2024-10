Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Freitagmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 30,54 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 30,54 EUR. Bei 30,27 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 605.587 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,85 Prozent. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Abschläge von 11,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,351 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,31 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.11.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

