Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,26 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 32,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 552.128 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Gewinne von 21,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,349 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,67 EUR je Infineon-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. EUR eingefahren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

