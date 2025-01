Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 33,31 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 33,31 EUR. Bei 32,30 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.197.865 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 14,17 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 27,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,348 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,00 EUR.

Infineon veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,57 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 3,92 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2025 wird am 04.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

