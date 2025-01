Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 32,58 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 32,58 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,00 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 395.502 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (27,80 EUR). Abschläge von 14,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,348 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00 EUR an.

Am 12.11.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,57 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

