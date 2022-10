Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 25,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 25,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,01 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 113.029 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,85 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,22 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 24,64 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,54 EUR.

Am 03.08.2022 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.618,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Infineon am 15.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon