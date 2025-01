Infineon Aktie News: Infineon gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 32,99 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 32,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 32,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.566.864 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2024 auf bis zu 38,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 14,99 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (27,80 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 18,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 39,00 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 10.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

