Infineon Aktie News: Infineon gibt am Donnerstagvormittag ab

Die Aktie verlor um 07:32 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 26,91 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 43,76 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 4,71 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,45 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.02.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.159,00 EUR – ein Plus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 2.631,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.05.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 04.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

STMicro-Aktie dreht ins Plus: STMictroelectronics verdient im ersten Quartal deutlich mehr

Erste Schätzungen: Infineon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Technologie: Kampf um den digitalen Rohstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images