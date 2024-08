Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag an Fahrt

Infineon im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 33,07 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 33,07 EUR nach oben. Bei 33,09 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 524.151 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,97 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 22,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,349 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,67 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4,09 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

