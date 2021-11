Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich vor

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.345 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 40,56 EUR. Bei 40,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 713.062 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,53 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2020 erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,80 EUR an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleiterlösungen, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

