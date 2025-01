Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 31,57 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 31,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 31,39 EUR. Mit einem Wert von 32,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.322.186 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von 22,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,348 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,00 EUR.

Am 12.11.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,92 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 10.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2025 aus.

