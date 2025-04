Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 29,24 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 29,24 EUR ab. Bei 29,14 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,29 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 926.429 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 34,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,00 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Infineon-Aktie.

