Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 31,83 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 31,83 EUR nach oben. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,95 EUR aus. Bei 31,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 906.026 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 26,54 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,346 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,61 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

